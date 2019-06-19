В правительстве предложили назначить глав пяти ОГА на следующем заседании онлайн

“Все назначения глав администраций должны происходить после публичного конкурса. Мы могли бы совместно с Администрацией Президента быстро это сделать и не реагировать постфактум на те предложения, которые есть, а провести конкурс и привлечь к нему тех людей, которые готовы были бы взять на себя ответственность и стать главами администраций. Было бы правильно, чтобы мы обнародовали фамилии этих людей, поступивших от Администрации Президента, публично течение недели их бы обсудили и на следующей неделе знали все бэк-граунды и совместно с обществом приняли бы консолидированное решение”, — отметил вице-премьер.

Он также предложил пригласить все пять кандидатов на следующее заседание правительства, чтобы иметь возможность в прямом эфире задать им вопросы и сразу принять по ним решения.

При этом члены правительства и премьер-министр согласились с этим предложением.

Напомним, у Президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры.