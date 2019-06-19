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В правительстве предложили назначить глав пяти ОГА на следующем заседании онлайн

Киев • УНН

 • 14500 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Кандидатуры на должности руководителей пяти областных государственных администраций, которые были предложены Администрацией Президента Украины, будут приглашены на следующее заседание правительства для того, чтобы члены Кабинета министров онлайн приняли решение по ним. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

В правительстве предложили назначить глав пяти ОГА на следующем заседании онлайн

“Все назначения глав администраций должны происходить после публичного конкурса. Мы могли бы совместно с Администрацией Президента быстро это сделать и не реагировать постфактум на те предложения, которые есть, а провести конкурс и привлечь к нему тех людей, которые готовы были бы взять на себя ответственность и стать главами администраций. Было бы правильно, чтобы мы обнародовали фамилии этих людей, поступивших от Администрации Президента, публично течение недели их бы обсудили и на следующей неделе знали все бэк-граунды и совместно с обществом приняли бы консолидированное решение”, — отметил вице-премьер.

Он также предложил пригласить все пять кандидатов на следующее заседание правительства, чтобы иметь возможность в прямом эфире задать им вопросы и сразу принять по ним решения.

При этом члены правительства и премьер-министр согласились с этим предложением.

Напомним, у Президента пообещали представить новых председателей областных государственных администраций, где накануне прокатилась волна увольнений, в ближайшее время с тем, чтобы на следующем заседании члены Кабинета министров оперативно рассмотрели эти кандидатуры.

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