Сьогодні уряд схвалив відставку трьох голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Сьогодні на засіданні уряду члени Кабінету міністрів схвалили відставку трьох голів обласних державних адміністрацій. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в коментарі кореспонденту УНН.
"Сьогодні ми трьох голів обласних адміністрацій звільнили", - зазначив Розенко.
При цьому він наголосив, що згідно із законом, голови ОДА призначаються виключно на термін повноважень Президента України, тому звільнення – це звичайна процедура, що відбувається автоматично, і для неї не потрібно ні заяв самих голів ОДА, ні якихось окремих подань нового Глави держави.
Нагадаємо, кандидатури на посади керівників п’яти обласних державних адміністрацій, які були запропоновані Адміністрацією Президента України, будуть запрошені на наступне засідання уряду для того, щоб члени Кабінету міністрів онлайн ухвалили рішення щодо них.