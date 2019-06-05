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Сегодня правительство рассмотрит изменения по прохождению службы в ВСУ

Киев  •  УНН

 • 23024 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. На сегодняшнем заседании правительство планирует рассмотреть проект указа Президента "О внесении изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины". Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания.

Кроме того, на сегодня запланированы проекты постановлений КМУ о внесении изменения в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц и об утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере производства лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств и в сфере контроля качества лекарственных средств и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора государственной службой лекарственных средств и контроля за наркотиками.

Также планируется рассмотрение проектов постановлений КМУ об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для восстановления объектов транспортной инфраструктуры зоны отчуждения, утверждение Среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2019-2022 годы и об утверждении Соглашения о сотрудничестве в области культуры и искусства между правительством Украины и правительством Государства Кувейт.

Согласно повестке дня сегодняшнего заседания Кабмина, чиновники также планируют рассмотреть некоторые вопросы деятельности акционерного общества коммерческий банк "ПриватБанк", вопрос "Ощадбанка".

Также, как ожидается, будут рассмотрены проекты распоряжений Кабинета министров об изменении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, одобрении Концепции Государственной экономической программы обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций на период до 2024 года и о передислокации кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил.

Как сообщал УНН, на прошлом заседании правительство утвердило план реализации проекта по раннему вмешательству.

Украинские Национальные Новости

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