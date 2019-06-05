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Сьогодні уряд розгляне зміни щодо проходження служби у ЗСУ

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КИЇВ. 5 червня. УНН. На сьогоднішньому засіданні уряд планує розглянути проект указу Президента "Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України". Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний засідання.

Окрім того, на сьогодні заплановані проекти постанов КМУ про внесення зміни до Порядку призначення пенсій деяким категоріям осіб та про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів та у сфері контролю якості лікарських засобів і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Також планується розгляд проектів постанов КМУ про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відновлення обʼєктів транспортної інфраструктури зони відчуження, затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки та про затвердження Угоди про співробітництво у сфері культури та мистецтва між урядом України та урядом Держави Кувейт.

Відповідно до порядку денного сьогоднішнього засідання Кабміну, урядовці також планують розглянути деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк “ПриватБанк”, питання акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”.

Також, як очікується, будуть розглянуті проекти розпоряджень Кабінету міністрів про зміну складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, схвалення Концепції Державної економічної програми поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2024 року та про передислокацію кораблів, катерів та суден забезпечення Військово-морських сил Збройних сил.

Як повідомляв УНН, на минулому засіданні уряд затвердив план реалізації проекту з раннього втручання.

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