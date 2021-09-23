С сегодняшнего дня Украина - в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. С сегодняшнего дня во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидбезопасности. Об этом пишет УНН.
Детали
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 23 сентября 2021 “желтый” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины.
Начнут действовать следующие ограничения:
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- школы, детсады и вузы работают при 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой;
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- запрещен массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
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- не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
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- кинотеатры и другие Учреждения культуры работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
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- спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.
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При “желтом” уровне эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников учебного заведения одного из документов:
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- желтого COVID-сертификата, который подтверждает прививки одной дозой дводознои вакцины (генерируется через портал “Действие”)
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- зеленого COVID-сертификата, который подтверждает полный курс однодознои или дводознои вакцины (генерируется через портал “Действие”)
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- международного свидетельства о вакцинации (выдается семейным врачом после получения полного курса прививки от COVID-19);
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- справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой дводознои вакцины)
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- COVID-сертификата о выздоровлении лица указанной болезни (сертификаты будут генерироваться после наступления соответствующей технической возможности).
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Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин . Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили , что главный эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.
Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила . Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.