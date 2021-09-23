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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодняшнего дня Украина - в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют

С сегодняшнего дня Украина - в "желтой" зоне карантина: какие ограничения действуют

Киев  •  УНН

 • 29171 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. С сегодняшнего дня во всех регионах Украины установлено "желтый" уровень эпидбезопасности. Об этом пишет УНН.

Детали

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 23 сентября 2021 “желтый” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины.

Начнут действовать следующие ограничения:

  • школы, детсады и вузы работают при 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой;
  • запрещен массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более четырех человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие Учреждения культуры работать с заполненностью залов менее двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры будут работать при ограничении количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

При “желтом” уровне эпидемической опасности посещения учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем в 80% работников учебного заведения одного из документов:

  • желтого COVID-сертификата, который подтверждает прививки одной дозой дводознои вакцины (генерируется через портал “Действие”)
  • зеленого COVID-сертификата, который подтверждает полный курс однодознои или дводознои вакцины (генерируется через портал “Действие”)
  • международного свидетельства о вакцинации (выдается семейным врачом после получения полного курса прививки от COVID-19);
  • справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой дводознои вакцины)
  • COVID-сертификата о выздоровлении лица указанной болезни (сертификаты будут генерироваться после наступления соответствующей технической возможности).

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин . Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отметили , что главный эффекта от январского “локдауну” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничений , которые действовали до январского жесткого карантина.

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантина с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. Несмотря на “цвет” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауну”.

Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне.

13 сентября правительство установило новые карантинные правила . Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зоны. Сертификаты будут двух видов — “желтые” и “зеленые”.

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