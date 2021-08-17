Сегодня Украина должна отправить самолет для эвакуации украинцев и иностранцев из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Сегодня Украина должна отправить самолет для эвакуации украинцев и граждан других стран из Афганистана. Об этом в интервью одного телеканалов сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
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“Первый самолет уже находится на территории Украины. Следующий должен сегодня отправиться соответственно в Афганистан, на Кабул. Мы будем забирать всех своих граждан”, — заявил Данилов.
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Он добавил, что все, что касается ситуации находится на контроле Зеленского.
Что происходит в Афганистане
15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. Накануне в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну.
В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.
Так, в ночь на 17 августа американские военно-воздушные силы безопасно эвакуировали около 640 афганцев из Кабула на грузовом самолете.
Добавим
16 августа Президент Владимир Зеленский заявил, что из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек.
По данным МИД, речь идет о 79 граждан Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии, Таджикистана, среди них были и совсем маленькие дети. Известно, что украинцев на борту было 8.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил после этого, что в Афганистане находится еще один украинский борт, который должен эвакуировать наших граждан из страны. Однако он не может вылететь из-за сложной ситуации в аэропорту Кабула.