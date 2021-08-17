Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та іноземців з Афганістану

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“Перший літак вже знаходиться на території України. Наступний має сьогодні відправитись відповідно в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян”, — заявив Данілов.

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Він додав, що все, що стосується ситуації знаходиться на контролі Зеленського.

Що відбувається в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.



В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.



У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.



Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

Додамо

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.