Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та іноземців з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та громадян інших країн з Афганістану. Про це в інтерв’ю одного телеканалів повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.
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“Перший літак вже знаходиться на території України. Наступний має сьогодні відправитись відповідно в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян”, — заявив Данілов.
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Він додав, що все, що стосується ситуації знаходиться на контролі Зеленського.
Що відбувається в Афганістані
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.
В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.
У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.
Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.
Додамо
16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.
За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.