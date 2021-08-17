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Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та іноземців з Афганістану

Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та іноземців з Афганістану

Київ • УНН

 • 29231 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні Україна має відправити літак для евакуації українців та громадян інших країн з Афганістану. Про це в інтерв’ю одного телеканалів повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

Цитата

“Перший літак вже знаходиться на території України. Наступний має сьогодні відправитись відповідно в Афганістан, на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян”, — заявив Данілов.

Деталі

Він додав, що все, що стосується ситуації знаходиться на контролі Зеленського.

Що відбувається в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул.

В аеропорту Кабула припинили літати комерційні рейси. Напередодні в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну.

У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Так, у ніч на 17 серпня американські військово-повітряні сили безпечно евакуювали близько 640 афганців з Кабула на вантажному літаку.

Додамо

16 серпня Президент Володимир Зеленський заявив, що з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб.

За даними МЗС, йдеться про 79 громадян України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії, Таджикистану, серед них були і зовсім малі діти. Відомо, що українців на борту було 8.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив після цього, що в Афганістані знаходиться ще один український борт, який має евакуювати наших громадян з країни. Однак він не може вилетіти через складну ситуацію в аеропорту Кабулу.

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