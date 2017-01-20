Сегодня в США состоится инаугурация Д.Трампа: как это будет

Так, на это событие инаугурационный комитет потратит больше , чем при предыдущих президентах США. Так, инаугурации президента США Барака Обамы обошлись в 42 млн долл. в 2013 году и в 54 млн долл. в 2009 году.

При этом Д.Трамп собрал рекордную сумму пожертвований - более 100 млн долларов. Для сравнения, по информации полученной агентством в Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службе конгресса, Барак Обама, вступая в должность в 2009 году, собрал 55 млн долл., а в 2013-м - 43 млн долл.

Ранее УНН рассказывал, как будет происходить инаугурационный марафон Д.Трампа.

Этот день для него должен начаться с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной напротив Белого дома. По традиции, с 1933 года избранные президенты США посещают службу в этой церкви, после чего президент, вице-премьер и члены их семей посещают Белый дом, где их ждет сервированный стол. Только после этого они отправляются в Капитолий, где происходит официальная часть инаугурации.

Начинается церемония с речи, которая будет определять характер дальнейшего президентства, которая по Конституции США должна состоять из 35 слов, однако, по словам помощников новоизбранного президента США, предполагается, что речь Д.Трамп продлится примерно 20 минут.

Сообщалось, что по просьбе членов инаугурационного комитета на инаугурации выступит канадско-американский певец Пол Анка с ремейком на хит Ф.Синатры My Way. Отмечается, что певец переделал слова песни специально для Д.Трампа и исполнять ее во время танца президента с женой Меланией. По данным СМИ, во время церемонии выступит также рэп-исполнитель Flo Rida.

Также известно, что присягу избранный президент будет давать на двух Библиях . На одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн еще в 1861 году, а вторая - личная Библия Д.Трампа, которую ему подарила мать в 1955 году после окончания воскресной начальной школы, тогда ему было 9 лет.

Сразу после присяги Д.Трамп разделит пышную трапезу с республиканцами во главе Конгресса. Это произойдет в зале Капитолия. Во время застолья президент сможет наладить хорошие отношения с законодателями.

В честь Д.Трампа в день инаугурации состоится праздничный парад. Так, более 8 тыс. человек пройдут маршем в 1,5 километра по Пенсильванскому авеню.

В противоположность этому в этот день, также планируется "марш женщин" против избранного президента.

В общем, американские спецслужбы сегодня будут работать в усиленном режиме из-за многочисленных протестов и террористических актов, которые происходили в разных городах мира накануне и сообщения о планирование бойкота , целью которого будет срыв церемонии.

Кроме этого, инаугурацию президента будут бойкотировать более 50 конгрессменов от Демократической партии. Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Дж.Льюис для многих американцев стал героем.

Члены Демократической партии, также рассказали о сложностях получения билетов на мероприятия по поводу инаугурации , в то время как республиканцы получали билеты "автоматически".

Первые свои действия в качестве президента Д.Трамп планирует начать сразу после завершения инаугурации . Так, сразу после вступления в должность он подпишет примерно пять указов, которые будут касаться ряда так называемых приоритетных проблем.

Также в первый же день он планирует начать процедуру выхода Вашингтона из соглашения по транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Известно, что на инаугурации будут присутствовать Б.Обама со своей женой и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтом со своим мужем Биллом .

От Украины инаугурацию посетит посол Украины в США Валерий Чалый . Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, поскольку не предусмотрено участие глав иностранных государств в церемонии.

Ранее СМИ сообщали, что жена новоизбранного президента США Мелания Трамп и их 10-летний сын Бэррон не будут переезжать из Нью-Йорка в Белый дом после инаугурации.