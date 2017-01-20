Сегодня в США состоится инаугурация Д.Трампа: как это будет

ukru
19:49 • 6191 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

15:33 • 100644 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 107478 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 105700 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 130033 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112092 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 119605 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130039 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140161 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144523 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

Разведывал данные о движении военной авиации: в Хмельницкой области задержали российского агента

12 марта, 11:38 • 32170 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 105118 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102493 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

14:40 • 36826 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 72152 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 6191 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 100644 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 72152 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 102493 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 130033 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 135640 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 143942 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 148930 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 147537 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151002 просмотра
Актуальное
Сегодня в США состоится инаугурация Д.Трампа: как это будет

Сегодня в США состоится инаугурация Д.Трампа: как это будет

Киев • УНН

 • 10817 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Вашингтоне состоится инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа, которая будет самой дорогой за всю историю США и будет стоить 90 млн долларов, передает УНН.

Так, на это событие инаугурационный комитет потратит больше , чем при предыдущих президентах США. Так, инаугурации президента США Барака Обамы обошлись в 42 млн долл. в 2013 году и в 54 млн долл. в 2009 году.

При этом Д.Трамп собрал рекордную сумму пожертвований - более 100 млн долларов. Для сравнения, по информации полученной агентством в Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службе конгресса, Барак Обама, вступая в должность в 2009 году, собрал 55 млн долл., а в 2013-м - 43 млн долл.

Ранее УНН рассказывал, как будет происходить инаугурационный марафон Д.Трампа.

Этот день для него должен начаться с посещения церкви Святого Иоанна, расположенной напротив Белого дома. По традиции, с 1933 года избранные президенты США посещают службу в этой церкви, после чего президент, вице-премьер и члены их семей посещают Белый дом, где их ждет сервированный стол. Только после этого они отправляются в Капитолий, где происходит официальная часть инаугурации.

Начинается церемония с речи, которая будет определять характер дальнейшего президентства, которая по Конституции США должна состоять из 35 слов, однако, по словам помощников новоизбранного президента США, предполагается, что речь Д.Трамп продлится примерно 20 минут.

Сообщалось, что по просьбе членов инаугурационного комитета на инаугурации выступит канадско-американский певец Пол Анка с ремейком на хит Ф.Синатры My Way. Отмечается, что певец переделал слова песни специально для Д.Трампа и исполнять ее во время танца президента с   женой Меланией. По данным СМИ, во время церемонии выступит также рэп-исполнитель Flo Rida.

Также известно, что присягу избранный президент будет давать на двух Библиях . На одной из них клялся 16-й президент США Авраам Линкольн еще в 1861 году, а вторая - личная Библия Д.Трампа, которую ему подарила мать в 1955 году после окончания воскресной начальной школы, тогда ему было 9 лет.

Сразу после присяги Д.Трамп разделит пышную трапезу с республиканцами во главе Конгресса. Это произойдет в зале Капитолия. Во время застолья президент сможет наладить хорошие отношения с законодателями.

В честь Д.Трампа в день инаугурации состоится праздничный парад. Так, более 8 тыс. человек пройдут маршем в 1,5 километра по Пенсильванскому авеню.

В противоположность этому в этот день, также планируется "марш женщин" против избранного президента.

В общем, американские спецслужбы сегодня будут работать в усиленном режиме из-за многочисленных протестов и террористических актов, которые происходили в разных городах мира накануне и сообщения о планирование бойкота , целью которого будет срыв церемонии.

Кроме этого, инаугурацию президента будут бойкотировать более 50 конгрессменов от Демократической партии. Многие конгрессмены объясняют свое решение спором Трампа с конгрессменом Джоном Льюисом, который является известным борцом за гражданские права. Дж.Льюис для многих американцев стал героем.

Члены Демократической партии, также рассказали о сложностях получения билетов на мероприятия по поводу инаугурации , в то время как республиканцы получали билеты "автоматически".

Первые свои действия в качестве президента Д.Трамп планирует начать сразу после завершения инаугурации . Так, сразу после вступления в должность он подпишет примерно пять указов, которые будут касаться ряда так называемых приоритетных проблем.

Также в первый же день он планирует начать процедуру выхода Вашингтона из соглашения по транстихоокеанскому партнерству (ТТП).

Известно, что на инаугурации будут присутствовать Б.Обама со своей женой и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтом со своим мужем Биллом .

От Украины инаугурацию посетит посол Украины в США Валерий Чалый . Президент Украины Петр Порошенко не будет участвовать в церемонии инаугурации новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки, поскольку не предусмотрено участие глав иностранных государств в церемонии.

Ранее СМИ сообщали, что жена новоизбранного президента США Мелания Трамп и их 10-летний сын Бэррон не будут переезжать из Нью-Йорка в Белый дом после инаугурации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы