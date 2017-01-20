Сьогодні у США відбудеться інавгурація Д.Трампа: як це буде

Так, на цю подію інавгураційний комітет витратить більше, ніж за попередніх президентів США. Так, інавгурації президента США Барака Обама обійшлися у 42 млн дол. у 2013 році й у 54 млн дол. у 2009.

При цьому Д.Трамп зібрав рекордну суму пожертвувань − понад 100 млн доларів. Для порівняння, за інформацією отриманого агентством у Федеральній виборчій комісії та Дослідницькій службі конгресу, Барак Обама, вступаючи на посаду 2009 року, зібрав 55 млн дол., а 2013-му — 43 млн дол.

Раніше УНН розповідав, як саме відбуватиметься інавгураційний марафон Д.Трампа.

Цей день для нього має розпочатися з відвідання церкви Святого Іоанна, яка розташована навпроти Білого дому. За традицією, з 1933 року обрані президенти США відвідують службу у цій церкві, після чого президент, віце-прем’єр та члени їх родин відвідують Білий дім, де на них чекає сервірований стіл. Тільки після цього вони відправляються до Капітолію, де відбувається офіційна частина інавгурації.

Розпочинається церемонія з промови, яка визначатиме характер подальшого президентства, яка за Конституцією США повинна складатися із 35 слів, проте, за словами помічників новообраного президента США, передбачається, що промова Д.Трампа триватиме приблизно 20 хвилин.

Повідомлялось, що за проханням членів інавгураційного комітету на інавгурації виступить канадсько-американський співак Пол Анка із ремейком на хіт Ф.Сінатри My Way. Відзначається, що співак переробив слова пісні спеціально для Д.Трампа та виконуватиме її під час танцю президента з його дружиною Меланією. За даними ЗМІ, під час церемонії виступить також реп-виконавець Flo Rida.

Також відомо, що присягу обраний президент складатиме на двох Бібліях. На одній із них клявся 16-й президент США Авраам Лінкольн ще в 1861 році, а друга — особиста Біблія Д.Трампа, яку йому подарувала мати в 1955 році після закінчення недільної початкової школи, тоді йому було 9 років.

Одразу після присяги Д.Трамп розділить пишну трапезу з республіканцями на чолі Конгресу. Це відбудеться в залі Капітолію. Під час застілля президент матиме змогу налагодити хороші стосунки із законодавцями.

На честь Д.Трампа в день інавгурації відбудеться святковий парад. Так, більше 8 тис. осіб пройдуть маршем 1,5 кілометрів по Пенсильванському авеню.

На противагу цього у цей день, також, планується “марш жінок” проти обраного президента.

Загалом, американські спецслужби сьогодні працюватимуть у посиленому режимі через численні протести і терористичні акти, які відбувались у різних містах світу напередодні і повідомлення про планування бойкоту, метою якого буде зівання церемонії.

Крім цього, інавгурацію президента бойкотуватимуть більше 50 конгресменів від Демократичної партії. Багато конгресменів пояснюють своє рішення суперечкою Трампа з конгресменом Джоном Льюїсом, який є відомим борцем за громадянські права. Дж.Льюїс для багатьох американців став героєм.

Члени Демократичної партії, також, розповіли про складнощі отримання квитків на заходи з приводу інавгурації, у той час як республіканц отримували квитки “автоматично”.

Перші свої дії у якості президента Д.Трамп планує розпочати одразу після завершення інавгурації. Так, одразу після вступу на посада він підпише приблизно п’ять указів, які стосуватимуться низки, так званих, пріоритетних проблем.

Також у перший же день він планує почати процедуру виходу Вашингтона з угоди по транстихоокеанському партнерству (ТТП).

Відомо, що на інавгурації будуть присутні Б.Обама зі своєю дружиною та екс-кандидатка на посаду президента Хіларі Клінтом зі своїм чоловіком Біллом.

Від України інавгурацію відвідає посол України в США Валерій Чалий. Президент України Петро Порошенко не братиме участі в церемонії інавгурації новообраного президента Сполучених Штатів Америки, оскільки не передбачена участь глав іноземних держав у церемонії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що дружина новообраного президента США Меланія Трамп та їхній 10-річний син Беррон не будуть переїжджати з Нью-Йорка в Білий дім після інавгурації.