Сегодня в Киевской области произошло 35 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Киевской области зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет. Об этом в комментарии УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"За сегодня (произошло - ред.) 35 ДТП, пострадавших нет", - сообщил Жукович.
Также, во вторник 29 января было зарегистрировано 75 дорожно-транспортных происшествий.
"Вчера произошло 75 ДТП, при этом три человека травмировались и двое умерло", - рассказал Жукович.
Напомним, в ДТП в Одесской области, где на автодороге Одесса-Овидиополь столкнулись грузовик, автомобиль и маршрутное такси погибли два полицейских.
Как сообщал УНН, водителя грузовика, с участием которого произошло ДТП, в котором погибли двое полицейских и получили травмы еще четверо граждан, задержали. По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.