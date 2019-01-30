Сьогодні у Київській області сталося 35 ДТП

“За сьогодні (сталося — ред.) 35 ДТП, постраждалих не має”, — повідомив Жукович.

Також, у вівторок 29 січня було зареєстровано 75 дорожньо-транспортних пригод.

“Вчора сталося 75 ДТП, при цьому троє людей травмувалося і двоє померло”, — розповів Жукович.

Нагадаємо, у ДТП на Одещині, де на автошляху Одеса-Овідіополь зіткнулись вантажівка, легковик та маршрутне таксі загинуло двоє поліцейських.

Як повідомляв УНН, водія вантажівки, за участі якої сталася ДТП, у якій загинули двоє поліцейських та отримали травми ще четверо громадян, затримали. За цим фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.