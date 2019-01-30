Через ДТП, у якій загинули поліцейські, затримали водія вантажівки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Водія вантажівки, за участі якої сталася ДТП, у якій загинули двоє поліцейських та отримали травми ще четверо громадян, затримали. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
"Водій вантажівки в порядку ст. 208 КПК України затриманий", - йдеться в повідомленні.
За попердньою інформацією, водій вантажного автомобіля "Вольво", рухаючись у напрямку смт Овідіополь, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом сполученням Кароліно-Бугаз – Одеса та у подальшому - з легковим автомобілем "Мазда".
"Внаслідок зіткнення двоє поліцейських, які були пасажирами маршрутного таксі та їхали у службових справах, загинули. Ще четверо пасажирів мікроавтобусу зазнали тілесних ушкоджень та були госпіталізовані до медичних закладів обласного центру", - зазначили в поліції.
За цим фактом розпочате кримінальне провадження, передбачене ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. В рамках провадження призначено низку експертиз. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, на автошляху Одеса - Овідіополь сталася ДТП за участі маршрутки, вантажівки та легкової автівки, внаслідок якої двоє осіб загинули, ще четверо отримали травми.
Згодом стало відомо, що у результаті ДТП загинули двоє поліцейських.