Из-за ДТП, в котором погибли полицейские, задержали водителя грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Водитель грузовика, с участием которого произошло ДТП, в котором погибли двое полицейских и получили травмы еще четверо граждан, задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Водитель грузовика в порядке ст. 208 УПК Украины задержан", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля "Вольво", двигаясь в направлении пгт Овидиополь, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с маршрутным автобусом сообщением Каролино-Бугаз - Одесса и в дальнейшем - с легковым автомобилем "Мазда" .
"В результате столкновения двое полицейских, которые были пассажирами маршрутного такси и ехали по делам, погибли. Еще четверо пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинские учреждения областного центра", - отметили в полиции.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. В рамках производства назначен ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.
Напомним, на автодороге Одесса - Овидиополь произошло ДТП с участием маршрутки, грузовика и легкового автомобиля, в результате которого двое человек погибли, еще четверо получили травмы.
Впоследствии стало известно, что в результате ДТП погибли двое полицейских.