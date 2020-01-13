Сегодня станут известны претенденты на премию "Оскар-2020": чего ожидать от номинаций

"В понедельник утром в Лос-Анджелесе актеры Джон Чо и Исса Рэй объявят нынешних номинантов в 24 категориях "Оскар"... Обнародование списков состоится в 8:18 по восточному времени, и в 5:18 по тихоокеанскому, и будет транслироваться в прямом эфире на телевидении, на сайте и аккаунтах в социальных сетях академии. К этому времени, есть большие вопросы к 6 номинациях сезона, о которых скоро станет известно", - пишут в издании.

Так, один из таких вопросов - фильм получит больше всего номинаций на "Оскар".

"После того, как "Однажды в ... Голливуде" получил признание от всех крупных гильдий области, кроме Гильдии писателей Америки, которая не считает писателя-режиссера Квентина Тарантино ее членом, этот летний хит с легкостью может стать нашим лидером номинаций в понедельник", - считает эксперт по NYT.

Он отмечает, что лента может претендовать на такие номинации: лучшая картина, режиссерская и операторская работы, актер (Леонардо Ди Каприо), актер второго плана (Брэд Питт), оригинальный сценарий, монтаж, дизайн костюмов, звук, макияж и прически. Претендовать на роль второго плана может также и Марго Робби.

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Другие фильмы, которые могут победить в нескольких номинациях - это криминальная драма Мартина Скорсезе "Ирландец" и военный фильм Сэма Мендеса "1917".

Другой вопрос, который беспокоит экспертов киносообщества - это количество темнокожих номинантов. Ведь сейчас существует такое мнение, что в этом году "Оскар вновь будет белым" (OscarsSoWhite).

"С темнокожих, больше всего шансов получить наминации имеют Лупиьа Нионго ("Мы") и Синтия Эриво ("Гарриет"), поскольку обе получили номинации SAG (премия Гильдии киноактеров США - ред.). Также поддерживали и соперников Джейми Фокс ("Просто помиловать") и Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"). Сильную заявку на победу имеет Сонг Кан Хо ("Паразиты").

В NYT считают, что именно кинолента "Паразиты" сможет собрать много номинаций, среди которых и лучшая картина, режиссер, оригинальный сценарий и монтаж, возможны также номинации за лучшую мужскую роль, операторскую работу и продакшн.

Много вопросов остается относительно картины "1917". По мнению экспертов, у картины было не очень много времени, чтобы поразить ассоциации, однако - это может сыграть авторам и на руку.

"Если "1917" сможет получить хотя бы 10 номинаций на "Оскар", включая ключевые, мы будем знать, что рискованный гамбит позднего выпуска фильма работает", - пишут в издании.

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Еще одним ключевым вопросом стало то, что лучший режиссерский состав в номинации может быть полностью мужским. Ведь несмотря на плодотворный год для женщин-режиссеров, главные награды от других кинопремий, все равно получали Тарантино, Скорсезе, Бонг, Мендес и Филлипс.

Однако, жесткую схватку, эксперты прогнозируют в номинации за лучшую мужскую роль.

"В этой жесткой номинации, почти десяток высококвалифицированных мужчин соревнуются за мизерные пять слотов. Три из них, вероятно, займут Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("История брака") и Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде")", - отмечают в издании.

Так, последние две позиции могут получить: звезда "Рокетмена" Тарон Эджертон, Кристиан Бейл ("Форд против Феррари"), Роберт Де Ниро ("Ирландец"), звезда "1917" Джордж Маккей, фаворит критиков "Боль и слава" с Антонио Бандерасом и комики Адам Сэндлер ("Неразрезанные драгоценные камни") и Эдди Мерфи ("Долмайт - мое имя").

Отметим, что церемония награждения состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде.

Напомним, в Беверли-Хиллз объявили победителей 77-й церемонии премии "Золотой глобус".