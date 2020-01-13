Сегодня станут известны претенденты на премию "Оскар-2020": чего ожидать от номинаций

ukru
Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113150 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 116097 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 132316 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106903 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108839 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108717 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131971 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130725 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 197244 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

Россияне пытаются прорваться к логистическим путям на Сумщине: что происходит

5 марта, 23:35 • 64534 просмотра
Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

Почти половина американцев не согласны с подходами Трампа к завершению войны в Украине - опрос

6 марта, 00:00 • 59208 просмотра
На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

На ЧАЭС потушили тлеющие огни после атаки дрона: что происходит на станции

6 марта, 01:06 • 65557 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

6 марта, 01:53 • 81040 просмотра
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

05:11 • 81015 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 132303 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 127547 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 155108 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 197236 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 181575 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 106067 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 110272 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 115570 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 113246 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 112500 просмотра
Актуальное
Сегодня станут известны претенденты на премию "Оскар-2020": чего ожидать от номинаций

Сегодня станут известны претенденты на премию "Оскар-2020": чего ожидать от номинаций

Киев  •  УНН

 • 33814 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В понедельник, 13 января, станут известны нынешние номинанты в 24 категориях "Оскар". Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

"В понедельник утром в Лос-Анджелесе актеры Джон Чо и Исса Рэй объявят нынешних номинантов в 24 категориях "Оскар"... Обнародование списков состоится в 8:18 по восточному времени, и в 5:18 по тихоокеанскому, и будет транслироваться в прямом эфире на телевидении, на сайте и аккаунтах в социальных сетях академии. К этому времени, есть большие вопросы к 6 номинациях сезона, о которых скоро станет известно", - пишут в издании.

Так, один из таких вопросов - фильм получит больше всего номинаций на "Оскар".

"После того, как "Однажды в ... Голливуде" получил признание от всех крупных гильдий области, кроме Гильдии писателей Америки, которая не считает писателя-режиссера Квентина Тарантино ее членом, этот летний хит с легкостью может стать нашим лидером номинаций в понедельник", - считает эксперт по NYT.

Он отмечает, что лента может претендовать на такие номинации: лучшая картина, режиссерская и операторская работы, актер (Леонардо Ди Каприо), актер второго плана (Брэд Питт), оригинальный сценарий, монтаж, дизайн костюмов, звук, макияж и прически. Претендовать на роль второго плана может также и Марго Робби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чернобыль" получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший телесериал или телефильм".

Другие фильмы, которые могут победить в нескольких номинациях - это криминальная драма Мартина Скорсезе "Ирландец" и военный фильм Сэма Мендеса "1917".

Другой вопрос, который беспокоит экспертов киносообщества - это количество темнокожих номинантов. Ведь сейчас существует такое мнение, что в этом году "Оскар вновь будет белым" (OscarsSoWhite).

"С темнокожих, больше всего шансов получить наминации имеют Лупиьа Нионго ("Мы") и Синтия Эриво ("Гарриет"), поскольку обе получили номинации SAG (премия Гильдии киноактеров США - ред.). Также поддерживали и соперников Джейми Фокс ("Просто помиловать") и Дженнифер Лопес ("Стриптизерши"). Сильную заявку на победу имеет Сонг Кан Хо ("Паразиты").

В NYT считают, что именно кинолента "Паразиты" сможет собрать много номинаций, среди которых и лучшая картина, режиссер, оригинальный сценарий и монтаж, возможны также номинации за лучшую мужскую роль, операторскую работу и продакшн.

Много вопросов остается относительно картины "1917". По мнению экспертов, у картины было не очень много времени, чтобы поразить ассоциации, однако - это может сыграть авторам и на руку.

"Если "1917" сможет получить хотя бы 10 номинаций на "Оскар", включая ключевые, мы будем знать, что рискованный гамбит позднего выпуска фильма работает", - пишут в издании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В США скончался режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи", снятых на Одесской киностудии.

Еще одним ключевым вопросом стало то, что лучший режиссерский состав в номинации может быть полностью мужским. Ведь несмотря на плодотворный год для женщин-режиссеров, главные награды от других кинопремий, все равно получали Тарантино, Скорсезе, Бонг, Мендес и Филлипс.

Однако, жесткую схватку, эксперты прогнозируют в номинации за лучшую мужскую роль.

"В этой жесткой номинации, почти десяток высококвалифицированных мужчин соревнуются за мизерные пять слотов. Три из них, вероятно, займут Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("История брака") и Леонардо Ди Каприо ("Однажды в ... Голливуде")", - отмечают в издании.

Так, последние две позиции могут получить: звезда "Рокетмена" Тарон Эджертон, Кристиан Бейл ("Форд против Феррари"), Роберт Де Ниро ("Ирландец"), звезда "1917" Джордж Маккей, фаворит критиков "Боль и слава" с Антонио Бандерасом и комики Адам Сэндлер ("Неразрезанные драгоценные камни") и Эдди Мерфи ("Долмайт - мое имя").

Отметим, что церемония награждения состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде.

Напомним, в Беверли-Хиллз объявили победителей 77-й церемонии премии "Золотой глобус".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Культура

Обратиться по вопросам размещения рекламы