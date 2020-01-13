У США помер режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії", знятих на Одеській кіностудії

КИЇВ. 13 січня. УНН. Режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії" Костянтин Бромберг помер 10 січня в США в Детройті у віці 80 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook колишнього головного редактора журналу GQ Михайла Ідова.