У США помер режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії", знятих на Одеській кіностудії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії" Костянтин Бромберг помер 10 січня в США в Детройті у віці 80 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Facebook колишнього головного редактора журналу GQ Михайла Ідова.
"Два дні тому в Детройті помер режисер Костянтин Бромберг, постановник радянських мегахітів "Чародії" та "Пригоди Електроніка", - написав він.
Після переїзду до США Бромберг не займався кіно. "У США Бромберг нічим пов'язаним з кіно не займався і, здається, навіть не намагався, просто жив; один час, пам'ятаю, мріяв ... дивовижними планами пересувного музею з копіями світових шедеврів", - написав Ідов.
Костянтин Бромберг народився 17 жовтня 1939 року в Харкові. У 1958-1959 рр. працював кореспондентом агентства друку "Новини" та режисером на Воркутинської студії телебачення.
У 1965 році Бромберг закінчив в Москві сценарний факультет Всесоюзного державного інституту кінематографії, після вузу працював режисером, художнім керівником студії дитячих і юнацьких телефільмів творчого об'єднання "Екран".
Велику популярність отримав дитячий фільм "Пригоди Електроніка" за мотивами фантастичних повістей Євгена Велтістова, телепрем'єра якої відбулася в 1980 році.
31 грудня 1982 на Центральному телебаченні СРСР була вперше показана музично-комедійна кіноказка Костянтина Бромберга "Чародії", знята за сценарієм Аркадія і Бориса Стругацьких. Ролі в ній виконали Олександр Абдулов, Олександра Яковлєва, Катерина Васильєва, Валентин Гафт та інші відомі актори.
Обидва фільми були зняті на Одеській кіностудії.
Нагадаємо, помер режисер Марк Захаров.