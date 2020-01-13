В США умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи", снятых на Одесской киностудии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг умер 10 января в США в Детройте в возрасте 80 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook бывшего главного редактора журнала GQ Михаила Идова.
"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал он.
После переезда в США Бромберг не занимался кино. "В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил ... удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров", - написал Идов.
Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958-1959 гг. работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения.
В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".
Большую популярность получил детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году.
31 декабря 1982 года на Центральном телевидении СССР была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева, Валентин Гафт и другие известные актеры.
Оба фильма были сняты на Одесской киностудии.
Напомним, умер режиссер Марк Захаров.