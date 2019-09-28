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Умер режиссер Марк Захаров

Киев • УНН

 • 19890 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу, 28 сентября, в Москве в возрасте 85 лет. Об этом агентству ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер, передает УНН.

Умер режиссер Марк Захаров

"Марк Анатольевич Захаров умер сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", - сказал Варшавер.

Отмечается, что о времени похорон и прощании будет сообщено дополнительно.

Напомним, Марк Захаров - советский и российский режиссёр театра и кино. Народный артист СССР (1991). Лауреат Государственной премии СССР (1987), Государственной премии России (1992, 1996). Академик Российской акдемии искусств (2000).

С 1973 года был художественным руководителем московского театра "Ленком".

Он поставил такие фильмы, как "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988) и другие.

Напомним, известный французский актер Шарль Жерар умер в возрасте 92 лет в одной из больниц Парижа.

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