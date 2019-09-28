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Помер режисер Марк Захаров

Київ • УНН

 • 19890 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Художній керівник московського театру Ленком, народний артист СРСР Марк Захаров помер в суботу, 28 вересня, в Москві у віці 85 років. Про це агенції ТАСС повідомив директор театру Ленком Марк Варшавер, передає УНН.

Помер режисер Марк Захаров

"Марк Анатолійович Захаров помер сьогодні після тривалої хвороби. Помер останній з магікан", - сказав Варшавер.

Зазначається, що про час похорону і прощання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, Марк Захаров - радянський і російський режисер театру і кіно. Народний артист СРСР (1991). Лауреат Державної премії СРСР (1987), Державної премії Росії (1992, 1996). Академік Російської акдемії мистецтв (2000).

З 1973 року був художнім керівником московського театру "Ленком".

Він поставив такі фільми, як "Звичайне диво" (1978), "Той самий Мюнхгаузен" (1979), "Будинок, який побудував Свіфт" (1982), "Формула кохання" (1984), "Убити дракона" (1988) та інші.

Нагадаємо, відомий французький актор Шарль Жерар помер у віці 92 років в одній з лікарень Парижа.

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