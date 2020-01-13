Сьогодні стануть відомі претенденти на премію "Оскар-2020": чого очікувати від номінацій

ukru
04:30 • 26948 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 104997 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 158983 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 256909 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 258163 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 253981 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 235477 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203829 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 186016 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146223 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
55 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Удар по Запорізькій області: п'ятеро поранених, серед них дитина

Удар по Запорізькій області: п'ятеро поранених, серед них дитина

20 березня, 23:04 • 19071 перегляди
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 23132 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 22713 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 49590 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 24147 перегляди
Публікації
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 4209 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 256910 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 258164 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 253982 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 235477 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 84728 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 33596 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141664 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154911 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114209 перегляди
Актуальне
Сьогодні стануть відомі претенденти на премію "Оскар-2020": чого очікувати від номінацій

Сьогодні стануть відомі претенденти на премію "Оскар-2020": чого очікувати від номінацій

Київ • УНН

 • 33814 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У понеділок, 13 січня, стануть відомі цьогорічні номінанти у 24 категоріях "Оскар". Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

"У понеділок вранці у Лос-Анджелесі актори Джон Чо і Ісса Рей оголосять цьогорічних номінантів у 24 категоріях "Оскар"… Оприлюднення списків відбудеться о 8:18 за східним часом, та о 5:18 за тихоокеанським, і буде транслюватися у прямому ефірі на телебаченні, на сайті та акаунтах у соціальних мережах академії. До цього часу, є великі питання до 6 номінацій сезону, про які незабаром стане відомо", - пишуть у виданні.

Так, одне з таких запитань - який фільм отримає найбільше номінацій на "Оскар".

"Після того, як "Одного разу в… Голлівуді" здобув визнання від усіх великих гільдій галузі, крім Гільдії письменників Америки, що не вважає письменника-режисера Квентіна Тарантіно її членом, цей літній хіт з легкістю може стати нашим лідером номінацій у понеділок", - вважає експерт з NYT.

Він зазначає, що стрічка може претендувати на такі номінації: найкраща картина, режисерська та операторська роботи, актор (Леонардо Ді Капріо), актор другого плану (Бред Пітт), оригінальний сценарій, монтаж, дизайн костюмів, звук, макіяж та зачіски. Претендувати на роль другого плану може також і Марго Роббі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм".

Інші фільми, що можуть перемогти у декількох номінаціях - це кримінальна драма Мартіна Скорсезе "Ірландець" та військовий фільм Сема Мендеса "1917".

Інше питання, що турбує експертів з кіноспільноти – це кількість темношкірих номінантів. Адже зараз існує така думка, що цього року "Оскар знов буде білим" (OscarsSoWhite).

"З темношкірих, найбільше шансів отримати намінації мають Лупіта Ніонго ("Ми") та Сінтія Еріво ("Гаррієт"), оскільки обидві отримали номінації SAG (премія Гільдії кіноакторів США - ред.). Так само підтримували і суперників Джеймі Фокс ("Просто помилувати") і Дженніфер Лопес ("Стриптизерки"). Сильну заявку на перемогу має Сонг Кан Хо (Паразити").

У NYT вважають, що саме кінострічка "Паразити" зможе зібрати багато номінацій, серед яких й найкраща картина, режисер, оригінальний сценарій та монтаж, можливі також номінації за найкращу чоловічу роль, операторську роботу та продакшн.

Багато запитань залишається стосовно картини "1917". На думку експертів, у картини було не дуже багато часу, щоб вразити асоціацію, проте – це може зіграти авторам й на руку.

"Якщо "1917" зможе отримати хоча б 10 номінацій на "Оскар", включаючи ключові, ми будемо знати, що ризикований гамбіт пізнього випуску фільму працює", - пишуть у виданні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США помер режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії", знятих на Одеській кіностудії.

Ще одним ключовим питанням стало те, що найкращий режисерський склад у номінації може бути повністю чоловічим. Адже не зважаючи на плідний рік для жінок-режисерів, головні нагороди від інших кінопремій, все одно отримували Тарантіно, Скорсезе, Бонг, Мендес та Філліпс.

Проте, найжорсткішу сутичку, експерти прогнозують у номінації за найкращу чоловічу роль.

"У цій найжорсткішій номінації, майже десяток висококваліфікованих чоловіків змагаються за мізерні п'ять слотів. Три з них, вірогідно, займуть Хоакін Фенікс ("Джокер), Адам Драйвер ("Історія шлюбу") та Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в… Голлівуді")", - зазначають у виданні.

Так, останні дві позиції можуть отримати: зірка "Рокетмена" Тарон Еджертон, Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі"), Роберт Де Ніро ("Ірландець"), зірка "1917" Джордж Маккей, фаворит критиків "Біль і слава" з Антоніо Бандерасом і коміки Адам Сендлер ("Нерозрізані дорогоцінні камені") та Едді Мерфі ("Долмайт - моє ім’я").

Зазначимо, що церемонія нагородження відбудеться 9 лютого 2020 року в театрі "Долбі" у Голлівуді.

Нагадаємо, у Беверлі-Хіллз оголосили переможців 77-й церемонії премії "Золотий глобус".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.27
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,035.60
Ethereum
$1,974.28