Сьогодні стануть відомі претенденти на премію "Оскар-2020": чого очікувати від номінацій

"У понеділок вранці у Лос-Анджелесі актори Джон Чо і Ісса Рей оголосять цьогорічних номінантів у 24 категоріях "Оскар"… Оприлюднення списків відбудеться о 8:18 за східним часом, та о 5:18 за тихоокеанським, і буде транслюватися у прямому ефірі на телебаченні, на сайті та акаунтах у соціальних мережах академії. До цього часу, є великі питання до 6 номінацій сезону, про які незабаром стане відомо", - пишуть у виданні.

Так, одне з таких запитань - який фільм отримає найбільше номінацій на "Оскар".

"Після того, як "Одного разу в… Голлівуді" здобув визнання від усіх великих гільдій галузі, крім Гільдії письменників Америки, що не вважає письменника-режисера Квентіна Тарантіно її членом, цей літній хіт з легкістю може стати нашим лідером номінацій у понеділок", - вважає експерт з NYT.

Він зазначає, що стрічка може претендувати на такі номінації: найкраща картина, режисерська та операторська роботи, актор (Леонардо Ді Капріо), актор другого плану (Бред Пітт), оригінальний сценарій, монтаж, дизайн костюмів, звук, макіяж та зачіски. Претендувати на роль другого плану може також і Марго Роббі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Чорнобиль" отримав "Золотий глобус" в номінації "Кращий телесеріал або телефільм".

Інші фільми, що можуть перемогти у декількох номінаціях - це кримінальна драма Мартіна Скорсезе "Ірландець" та військовий фільм Сема Мендеса "1917".

Інше питання, що турбує експертів з кіноспільноти – це кількість темношкірих номінантів. Адже зараз існує така думка, що цього року "Оскар знов буде білим" (OscarsSoWhite).

"З темношкірих, найбільше шансів отримати намінації мають Лупіта Ніонго ("Ми") та Сінтія Еріво ("Гаррієт"), оскільки обидві отримали номінації SAG (премія Гільдії кіноакторів США - ред.). Так само підтримували і суперників Джеймі Фокс ("Просто помилувати") і Дженніфер Лопес ("Стриптизерки"). Сильну заявку на перемогу має Сонг Кан Хо (Паразити").

У NYT вважають, що саме кінострічка "Паразити" зможе зібрати багато номінацій, серед яких й найкраща картина, режисер, оригінальний сценарій та монтаж, можливі також номінації за найкращу чоловічу роль, операторську роботу та продакшн.

Багато запитань залишається стосовно картини "1917". На думку експертів, у картини було не дуже багато часу, щоб вразити асоціацію, проте – це може зіграти авторам й на руку.

"Якщо "1917" зможе отримати хоча б 10 номінацій на "Оскар", включаючи ключові, ми будемо знати, що ризикований гамбіт пізнього випуску фільму працює", - пишуть у виданні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США помер режисер фільмів "Пригоди Електроніка" і "Чародії", знятих на Одеській кіностудії.

Ще одним ключовим питанням стало те, що найкращий режисерський склад у номінації може бути повністю чоловічим. Адже не зважаючи на плідний рік для жінок-режисерів, головні нагороди від інших кінопремій, все одно отримували Тарантіно, Скорсезе, Бонг, Мендес та Філліпс.

Проте, найжорсткішу сутичку, експерти прогнозують у номінації за найкращу чоловічу роль.

"У цій найжорсткішій номінації, майже десяток висококваліфікованих чоловіків змагаються за мізерні п'ять слотів. Три з них, вірогідно, займуть Хоакін Фенікс ("Джокер), Адам Драйвер ("Історія шлюбу") та Леонардо Ді Капріо ("Одного разу в… Голлівуді")", - зазначають у виданні.

Так, останні дві позиції можуть отримати: зірка "Рокетмена" Тарон Еджертон, Крістіан Бейл ("Форд проти Феррарі"), Роберт Де Ніро ("Ірландець"), зірка "1917" Джордж Маккей, фаворит критиків "Біль і слава" з Антоніо Бандерасом і коміки Адам Сендлер ("Нерозрізані дорогоцінні камені") та Едді Мерфі ("Долмайт - моє ім’я").

Зазначимо, що церемонія нагородження відбудеться 9 лютого 2020 року в театрі "Долбі" у Голлівуді.

Нагадаємо, у Беверлі-Хіллз оголосили переможців 77-й церемонії премії "Золотий глобус".