Сегодня Рада не будет рассматривать новый состав ЦИК - Корниенко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Сегодня народные депутаты не будут рассматривать вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии из-за отсутствия соответствующего представления Президента. Об этом заявил заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент УНН.
“Может быть завтра, сегодня не будет — нет представления”, — отметил Корниенко.
По его словам, сейчас народные депутаты ждут соответствующее представление от Президента Украины. При этом он отказался называть фамилии кандидатов от фракции “Слуга народа”, чтобы “не создавать им проблем”. Он отметил лишь, что среди них есть действующие члены Центризбиркома, которые продемонстрировали свою беспристрастность, действующих народных депутатов в списке кандидатов СН пока нет.
Ранее народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура заявил, что уже все фракции подали своих кандидатов в ЦИК.
Напомним, принятая Верховной Радой постановление “О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии” опубликована в парламентской газете “Голос Украины” от 18 сентября.