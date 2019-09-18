Постанову про розпуск ЦВК опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Ухвалена Верховною Радою постанова "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії" опублікована у парламентській газеті "Голос України" від 18 вересня, передає УНН.
Постановою Верховної Ради № 90-IX припиняються достроково повноваження всього складу ЦВК.
У зв’язку з цим звільнено з посад членів цієї Комісії:
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- Аллу Басалаєву,
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- Наталію Бернацьку,
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- Михайла Вербенського,
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- Олега Діденка,
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- Андрія Євстігнєєва,
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- Ірину Єфремову,
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- Ольгу Желтову,
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- Олега Конопольського,
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- Світлану Кустову,
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- Ольгу Лотюк,
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- Катерину Махніцьку,
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- Віталія Плукаря,
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- Євгенія Радченка,
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- Тетяну Сліпачук,
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- Леонтія Шипілова,
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- Тетяну Юзькову.
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Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всіх членів ЦВК.