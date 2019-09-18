Постановление о роспуске ЦИК опубликовали
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Принятое Верховной Радой постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 18 сентября, передает УНН.
Постановлением Верховной Рады № 90-IX прекращаются досрочно полномочия всего состава ЦИК.
В связи с этим уволено с должностей членов этой Комиссии:
-
- Аллу Басалаеву,
-
- Наталью Бернацкую,
-
- Михаила Вербенского,
-
- Олега Диденко,
-
- Андрея Евстигнеева,
-
- Ирину Ефремову,
-
- Ольгу Желтову,
-
- Олега Конопольского,
-
- Светлану Кустову,
-
- Ольгу Лотюк,
-
- Екатерину Махницкую,
-
- Виталия Плукаря,
-
- Евгения Радченко,
-
- Татьяну Слипачук,
-
- Леонтия Шипилова,
-
- Татьяну Юзькову.
-
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.