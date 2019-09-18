Постановление о роспуске ЦИК опубликовали

Постановлением Верховной Рады № 90-IX прекращаются досрочно полномочия всего состава ЦИК.

В связи с этим уволено с должностей членов этой Комиссии:



Аллу Басалаеву,



Наталью Бернацкую,



Михаила Вербенского,



Олега Диденко,



Андрея Евстигнеева,



Ирину Ефремову,



Ольгу Желтову,



Олега Конопольского,



Светлану Кустову,



Ольгу Лотюк,



Екатерину Махницкую,



Виталия Плукаря,



Евгения Радченко,



Татьяну Слипачук,



Леонтия Шипилова,



Татьяну Юзькову.



Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.