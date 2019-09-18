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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59139 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103244 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110264 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119671 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148288 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148675 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Постановление о роспуске ЦИК опубликовали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Принятое Верховной Радой постановление "О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии" опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 18 сентября, передает УНН.

Постановлением Верховной Рады № 90-IX прекращаются досрочно полномочия всего состава ЦИК.

В связи с этим уволено с должностей членов этой Комиссии:

  • Аллу Басалаеву,
  • Наталью Бернацкую,
  • Михаила Вербенского,
  • Олега Диденко,
  • Андрея Евстигнеева,
  • Ирину Ефремову,
  • Ольгу Желтову,
  • Олега Конопольского,
  • Светлану Кустову,
  • Ольгу Лотюк,
  • Екатерину Махницкую,
  • Виталия Плукаря,
  • Евгения Радченко,
  • Татьяну Слипачук,
  • Леонтия Шипилова,
  • Татьяну Юзькову.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия всех членов ЦИК.

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