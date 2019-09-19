Сьогодні Рада не розглядатиме новий склад ЦВК – Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Сьогодні народні депутати не будуть розглядати питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії через відсутність відповідного подання Президента. Про це заявив заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко в коментарі журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент УНН.
“Може бути завтра, сьогодні не буде — немає подання”, — зазначив Корнієнко.
За його словами, наразі народні депутати чекають відповідне подання від Президента України. При цьому він відмовився називати прізвища кандидатів від фракції “Слуга народу”, щоб “не створювати їм проблем”. Він зазначив лише, що серед них є чинні члени Центрвиборчкому, які продемонстрували свою незаангажованість, діючих народних депутатів у списку кандидатів СН наразі немає.
Раніше народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура заявив, що вже всі фракції подали своїх кандидатів до ЦВК.
Нагадаємо, ухвалена Верховною Радою постанова “Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії” опублікована у парламентській газеті “Голос України” від 18 вересня.