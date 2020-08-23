Сегодня пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА

“ПСЖ” впервые дошел до финала Лиги чемпионов. Парижане стали 41-м финалистом престижного еврокубка и могут стать его 23-м обладателем. Французы трижды участвовали в поединке за трофей и выиграли только один Кубок Кубков в 1996 году.

“Бавария” может выиграть трофей в шестой раз и догнать “Ливерпуль”. Больше побед только на счету “Реала” (13) и “Милана” (7).

В очных матчах в Лиге чемпионов между командами паритет по победам — 4:4.

Ориентировочные составы команд на финал:

“ПСЖ”: Рико, Керера, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат, Верратти, Маркиньос, Эррера, Ди Мария, Неймар, Мбаппе

“Бавария”: Нойер, Кимми, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецкий, Тьяго, Перишич, Мюллер, Гнабри, Левандовски.

Отмечено, что трофей победителям и медали игрокам и тренерскому штабу обеих команд вручит президент УЕФА Александр Чеферин. Процедура награждения будет проведена в соответствии с директивами об окончании. Все официальные лица, которые примут участие в церемонии награждения, прошли проверки на COVID-19 и не требуют ношения масок.

Добавим, старт игры арбитр Даниэле Орсато даст в 22:00.