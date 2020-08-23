Сьогодні пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА

“ПСЖ” вперше дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Парижани стали 41-м фіналістом найпрестижнішого єврокубку і можуть стати його 23-м володарем. Французи тричі брали участь в поєдинку за євротрофей і виграли лише один: Кубок Кубків в 1996 році.

“Баварія” може виграти трофей в шостий раз і наздогнати “Ліверпуль”. Більше перемог тільки на рахунку “Реала” (13) і “Мілана” (7).

В очних матчах у Лізі чемпіонів між командами паритет за перемогами — 4:4.

Орієнтовні склади команд на фінал:

“ПСЖ”: Ріко, Керера, Тьяго Сілва, Кімпембе, Бернат, Верратті, Маркіньос, Еррера, Ді Марія, Неймар, Мбаппе

“Баварія”: Нойєр, Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс, Горецка, Тьяго, Перішич, Мюллер, Гнабрі, Левандовскі.

Зазначено, що трофей переможцям і медалі гравцям та тренерському штабу обох команд вручить президент УЄФА Александер Чеферін. Процедура нагородження буде проведена відповідно до директив щодо завершення. Всі офіційні особи, які візьмуть участь в церемонії нагородження, пройшли перевірки на COVID-19 і не потребують носіння масок.

Додамо, старт гри арбітр Даніеле Орсато дасть о 22:00.