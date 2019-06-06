Сегодня православные отмечают Вознесение Господне

Это большой праздник отмечается в четверг на шестой неделе после Пасхи.

По преданию, через 40 дней после своего воскресения, Иисус Христос в последний раз явился своим апостолам, пообещав им скорое ниспослание Святого Духа. Свидетелями вознесения Христа стали его ученики, которых он проводил в Вифанию. Накормив их хлебом, он благословил своих учеников и вознесся над ними в небо. Об этом чуде апостолы рассказали всем людям, вернувшись в Иерусалим.

Этим событием завершилось земное служение Иисуса Христа, который в своем лице вознес человеческую природу к престолу Бога-Отца и таким образом подготовил ее к принятию Святого Духа.

Добавим, в народе этот праздник еще называют Снос, Вознесение или Счастье.



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Как отмечают в УПЦ, в вероисповедных формулах I-II веков, о Вознесении Господнем говорится как об одном из основных событий земного служения Иисуса Христа. В большинстве древних символов веры, это событие упоминается вслед за Воскресением.

Существует мнение, что до III века, этот праздник отмечали вместе с праздником Сошествия Святого Духа. Не имело оно и сегодняшнего названия "Вознесение", а называлось "сороковым днем ​​после Пасхи".

В IV веке, Вознесение Господне уже становится общеизвестным. Историк Сократ называет его "всенародным праздником". О Вознесении говорят уже святители Иоанн Златоуст и Григорий Нисский, Лев Великий и многие другие. В IV в. царица Елена построила храм в честь этого праздника на Елеонской горе - на месте, откуда вознесся Христос на небо.

Источники V века выделяют Вознесение Господне в отдельный праздник - на сороковой день после Пасхи, что должно было подчеркнуть благодатную роль Святого Духа в спасении.