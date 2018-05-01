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Сегодня начнут ремонт Шулявского моста: опубликована карта объезда

Киев • УНН

 • 19118 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в Киеве начнут ремонт Шулявского путепровода. Киевлянам подсказали, как лучше объехать мост, передает УНН со ссылкой на сообщение “Киевского метрополитена”.

Сегодня начнут ремонт Шулявского моста: опубликована карта объезда

“С сегодняшнего дня в столице начинается ремонт Шулявского путепровода. Вот карта объезда”, — говорится в публикации.

Напомним, в Департаменте градостроительства и архитектур выбрали проект для реконструкции Шулявского путепровода, разработчиками которого является “Киевдормостпроект”.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что реконструкция Шулявского моста обойдется в 400 млн грн и продлится полтора года.

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