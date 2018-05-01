Сегодня начнут ремонт Шулявского моста: опубликована карта объезда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Сегодня, 1 мая, в Киеве начнут ремонт Шулявского путепровода. Киевлянам подсказали, как лучше объехать мост, передает УНН со ссылкой на сообщение “Киевского метрополитена”.
“С сегодняшнего дня в столице начинается ремонт Шулявского путепровода. Вот карта объезда”, — говорится в публикации.
Напомним, в Департаменте градостроительства и архитектур выбрали проект для реконструкции Шулявского путепровода, разработчиками которого является “Киевдормостпроект”.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что реконструкция Шулявского моста обойдется в 400 млн грн и продлится полтора года.