Сегодня начнут ремонт Шулявского моста: опубликована карта объезда

“С сегодняшнего дня в столице начинается ремонт Шулявского путепровода. Вот карта объезда”, — говорится в публикации.

Напомним, в Департаменте градостроительства и архитектур выбрали проект для реконструкции Шулявского путепровода, разработчиками которого является “Киевдормостпроект”.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что реконструкция Шулявского моста обойдется в 400 млн грн и продлится полтора года.