Сьогодні почнуть ремонт Шулявського мосту: опубліковано карту об'їзду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Сьогодні, 1 травня, у Києві розпочнуть ремонт Шулявського шляхопроводу. Киянам підказали, як краще об'їхати міст, передає УНН з посиланням на повідомлення “Київського метрополітену”.
“Відсьогодні в столиці починається ремонт Шулявського шляхопроводу. Ось карта об’їзду”, — сказано в публікації.
Нагадаємо, у Департаменті містобудування та архітектури було обрано проект для реконструкції Шулявського шляхопроводу, розробниками якого є “Київдормістпроект”.
Раніше повідомлялось, міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що реконструкція Шулявського мосту обійдеться в 400 млн грн і триватиме півтора роки.