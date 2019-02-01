Сегодня первые 10 инспекторов по парковке выйдут на улицы Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня, в тестовом режиме, на улицы Киева выйдут первые 10 инспекторов по парковке для слежения за правилами парковки. Об этом сообщает Дарницкая районная в городе Киеве государственная администрация на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С 1 февраля первые 10 инспекторов по парковке выйдут на улицы для слежения по правилам парковки. Пока это будет их тестовый режим работы. Таким образом выполнен первый этап внедрения реформы в этой сфере", - сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры - начальника управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин.
Он добавил, что через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы, а их станет больше, начнут делать фотофиксацию и выписывать штрафы.
"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованных с нарушением транспорта. К тому времени, Киевсовет внесет изменения в некоторые городские положения и документы", - сказал Дмитрий Рахматуллин.
"Киевтранспарксервис" призывает водителей следить за изменением знаков на парк площадках.
Напомним, Киевский городской совет урегулировала порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. У конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.