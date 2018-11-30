У Києві затверджена нова структура паркування

ukru
23 березня, 12:58 • 174877 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 456030 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 443739 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 430072 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 433884 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 315501 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 259622 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 506405 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 177402 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 433877 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
6 м/с
80 %
755 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 106998 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 75455 перегляди
Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

Радник Президента США заявив, що припинення вогню по інфраструктурі вже набуло чинності

23 березня, 20:00 • 46908 перегляди
У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

У Саудівській Аравії завершилася зустріч між командами України і США - Умєров

23 березня, 20:54 • 55178 перегляди
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23:46 • 51901 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 423944 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 506405 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 433877 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 385724 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 333286 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 166138 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 162993 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 163642 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 158073 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 161354 перегляди
Актуальне
У Києві затверджена нова структура паркування

У Києві затверджена нова структура паркування

Київ • УНН

 • 22403 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Київська міська рада врегулювала порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці. Біля кінцевих станцій метро з’являться перехоплюючі паркінги із понад 9 тис. паркомісць. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Київської місцевої ради.

“У столиці має з’явитися близько 120 паркувальних майданчиків на більш як 9 тисяч машиномісць”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відсьогодні в Україні діють нові правила парковки

Відповідно до рішення, визначено перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метрополітену. Ці зміни внесено до переліку паркувальних майданчиків, які закріплені за КП “Київпастранс”.

Таке рішення зменшить навантаження на вулично-дорожню мережу, адже надасть можливість власнику залишити авто і продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом.

За попередніми розрахунками, це дозволить отримувати Києву 25 мільйонів гривень щорічно. Згідно з рішенням, також місто зобов’язалося створити 7 перехоплюючих паркінгів на в’їзді у столицю та 4 штрафмайданчики.

За відповідний документ проголосували 73 депутатів Київради.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві назвали вулиці, де заборонять паркуватись

На даний момент у Київському метрополітені на трьох гілках існує шість кінцевих станцій, це:

  • “Лісова”
  • “Академмістечко”
  • “Героїв Дніпра”
  • “Теремки”
  • “Сирець”
  • “Червоний хутір”.

Зазначимо, що столичний метрополітен є одним із найбільш завантажених у Європі. Зараз пасажиропотік складає 1,6-2 млн пасажирів на добу, і це не межа.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку 2018 року центр Києва перекривали 44 рази

Нагадаємо, на 68 вулицях Києва заборонено паркування

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.32
Bitcoin
$86,866.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,050.62
Ethereum
$2,040.10