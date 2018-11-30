У Києві затверджена нова структура паркування

“У столиці має з’явитися близько 120 паркувальних майданчиків на більш як 9 тисяч машиномісць”, — йдеться у повідомленні.

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Відповідно до рішення, визначено перехоплюючі паркінги біля кінцевих станцій метрополітену. Ці зміни внесено до переліку паркувальних майданчиків, які закріплені за КП “Київпастранс”.

Таке рішення зменшить навантаження на вулично-дорожню мережу, адже надасть можливість власнику залишити авто і продовжити рух до центральної частини міста громадським транспортом.

За попередніми розрахунками, це дозволить отримувати Києву 25 мільйонів гривень щорічно. Згідно з рішенням, також місто зобов’язалося створити 7 перехоплюючих паркінгів на в’їзді у столицю та 4 штрафмайданчики.

За відповідний документ проголосували 73 депутатів Київради.

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На даний момент у Київському метрополітені на трьох гілках існує шість кінцевих станцій, це:



“Лісова”



“Академмістечко”



“Героїв Дніпра”



“Теремки”



“Сирець”



“Червоний хутір”.



Зазначимо, що столичний метрополітен є одним із найбільш завантажених у Європі. Зараз пасажиропотік складає 1,6-2 млн пасажирів на добу, і це не межа.

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Нагадаємо, на 68 вулицях Києва заборонено паркування.