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У Києві назвали вулиці, де заборонять паркуватись

У Києві назвали вулиці, де заборонять паркуватись

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Києві вирішили заборонити паркування на майже 70 вулицях, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

Як повідомили у прес-службі, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили перелік столичних вулиць, де паркування транспортних засобів призводить до зменшення пропускної спроможності та суттєво перешкоджає дорожньому руху.

Відповідне рішення визначає 68 вулиць, де буде заборонено залишати автомобілі. У КМДА наголосили, що заборона паркування на цих вулицях допоможе усунути затори надасть правове обґрунтування для евакуації автомобілів безвідповідальних водіїв, а також стимулює киян пересісти на громадський транспорт.

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“Департаментом спільно з поліцією і Держохороною було визначено ті вулиці, де найбільше недобросовісні водії перешкоджають дорожньому руху. На цих шляхах встановлять дорожні знаки, відповідне доручення буде надано “Київдорсервісу”. Також КК “Київавтодор” має нанести дорожню розмітку, щоб водії бачили, що там не можна паркуватися. Після всіх цих процедур, поліція, маючи на руках рішення Київради, буде приймати відповідні міри до водія, який суттєво заважає організації дорожнього руху”, - зазначив перший заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орану Київради (КМДА) Іван Шпильовий.

Таким чином, відповідно до рішення, паркування буде заборонено на наступних вулицях:

Рішення підтримали 91 депутат Київради.

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