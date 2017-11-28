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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 80022 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 70642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 77638 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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В Киеве назвали улицы, где запретят парковаться

В Киеве назвали улицы, где запретят парковаться

Киев  •  УНН

 • 18519 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Киеве решили запретить парковку почти на 70 улицах, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили в пресс-службе, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень столичных улиц, где парковка транспортных средств приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.

Соответствующее решение определяет 68 улиц, где будет запрещено оставлять автомобили. В КГГА отметили, что запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей, а также будет стимулировать киевлян пересесть на общественный транспорт.

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"Департаментом совместно с полицией и госохраны были определены те улицы, где больше всего недобросовестные водители препятствуют дорожному движению. На этих путях установят дорожные знаки, соответствующее поручение будет предоставлено "Киевдорсервису". Также УК "Киевавтодор" нанести дорожную разметку, чтобы водители видели, что там нельзя парковаться. После всех этих процедур, полиция, имея на руках решение Киевсовета, будет принимать соответствующие меры к водителю, который существенно мешает организации дорожного движения", - отметил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного орана Киевсовета (КГГА) Иван Шпилевой.

Таким образом, согласно решению, парковка будет запрещена на следующих улицах:

Решение поддержал 91 депутат Киевсовета.

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