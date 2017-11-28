В Киеве назвали улицы, где запретят парковаться

Как сообщили в пресс-службе, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень столичных улиц, где парковка транспортных средств приводит к уменьшению пропускной способности и существенно препятствует дорожному движению.

Соответствующее решение определяет 68 улиц, где будет запрещено оставлять автомобили. В КГГА отметили, что запрет парковки на этих улицах поможет устранить пробки предоставит правовое обоснование для эвакуации автомобилей безответственных водителей, а также будет стимулировать киевлян пересесть на общественный транспорт.

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"Департаментом совместно с полицией и госохраны были определены те улицы, где больше всего недобросовестные водители препятствуют дорожному движению. На этих путях установят дорожные знаки, соответствующее поручение будет предоставлено "Киевдорсервису". Также УК "Киевавтодор" нанести дорожную разметку, чтобы водители видели, что там нельзя парковаться. После всех этих процедур, полиция, имея на руках решение Киевсовета, будет принимать соответствующие меры к водителю, который существенно мешает организации дорожного движения", - отметил первый заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного орана Киевсовета (КГГА) Иван Шпилевой.

Таким образом, согласно решению, парковка будет запрещена на следующих улицах:

Решение поддержал 91 депутат Киевсовета.