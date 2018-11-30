В Киеве утверждена новая структура парковки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Киевский городской совет урегулировал порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Рядом с конечными станциями метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевского местного совета.
“В столице должно появиться около 120 парковочных площадок на более 9 тысяч машиномест”, — говорится в сообщении.
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Согласно решению, определены перехватывающие паркинги возле конечных станций метрополитена. Эти изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.
Такое решение уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом.
По предварительным расчетам, это позволит получать Киеву 25 миллионов гривен ежегодно. Согласно решению, также город обязался создать 7 перехватывающих паркингов на въезде в столицу и 4 штрафплощадки.
За соответствующий документ проголосовали 73 депутатов Киевсовета.
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На данный момент в Киевском метрополитене на трех ветвях существует шесть конечных станций, это:
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- “Лесная”
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- “Академгородок”
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- “Героев Днепра”
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- “Теремки”
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- “Сырец”
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- “Красный хутор”.
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Отметим, что столичный метрополитен является одним из самых загруженных в Европе. Сейчас пассажиропоток составляет 1,6-2 млн пассажиров в сутки, и это не предел.
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Напомним, на 68 улицах Киева запрещена парковка.