Сьогодні перші 10 інспекторів з паркування вийдуть на вулиці Києва

"З 1 лютого перші 10 інспекторів з паркування вийдуть на вулиці для слідкування за правилами парковки. Поки це буде їх тестовий режим роботи. Таким чином виконано перший етап впровадження реформи у цій сфері", - повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальника управління (інспекції) з паркування Дмитро Рахматуллін.

Він додав, що 2 місяці буде впроваджуватися другий етап, коли інспектори, а їх стане більше, почнуть робити фотофіксацію й виписувати штрафи.

"А вже в травні можна буде впровадити третій етап, коли інспектори й поліція зможуть приймати більш суворі рішення. Тоді застосовуватиметься евакуація припаркованого з порушеннями транспорту. Але до того часу, Київрада має внести зміни до деяких міських положень й документів", - сказав Дмитро Рахматуллін.

"Київтранспарксервіс" закликає водіїв слідкувати за зміною знаків на парк майданчиках.

Нагадаємо, Київська міська рада врегулювала порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці. Біля кінцевих станцій метро з’являться перехоплюючі паркінги із понад 9 тис. паркомісць.