Сегодня последний день регистрации на ВНО в магистратуру
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине в понедельник, 3 июня, завершается регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"3 июня в 18:00 завершится регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру", - указали в УЦОКО.
По состоянию на 30 мая 2019 года для участия в едином вступительном экзамене (ЕВИ) по иностранным языкам зарегистрировано 54 647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЕФВВ) - 13 544 человека.
Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе.
Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа.
Основная сессия ЕВИ состоится 2 июля, ЕФВВ - 4 июля.
Напомним, в этом году количество специальностей для поступления на магистратуру, где нужно составить тестирование по технологии ВНО, выросло с 16 до 32.