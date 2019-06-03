Сегодня последний день регистрации на ВНО в магистратуру

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 8723 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109204 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136342 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 3 июня. УНН. В Украине в понедельник, 3 июня, завершается регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"3 июня в 18:00 завершится регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру", - указали в УЦОКО.

По состоянию на 30 мая 2019 года для участия в едином вступительном экзамене (ЕВИ) по иностранным языкам зарегистрировано 54 647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЕФВВ) - 13 544 человека.

Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе.

Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа.

Основная сессия ЕВИ состоится 2 июля, ЕФВВ - 4 июля.

Напомним, в этом году количество специальностей для поступления на магистратуру, где нужно составить тестирование по технологии ВНО, выросло с 16 до 32.

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