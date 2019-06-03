Сегодня последний день регистрации на ВНО в магистратуру

"3 июня в 18:00 завершится регистрация для прохождения вступительных экзаменов для поступления на обучение в магистратуру", - указали в УЦОКО.

По состоянию на 30 мая 2019 года для участия в едином вступительном экзамене (ЕВИ) по иностранным языкам зарегистрировано 54 647 человек, в едином вступительном профессиональном испытании (ЕФВВ) - 13 544 человека.

Регистрацию осуществляет приемная комиссия одного из высших учебных заведений, в котором поступающий желает участвовать в конкурсном отборе.

Поступающий считается зарегистрированным после получения экзаменационного листа.

Основная сессия ЕВИ состоится 2 июля, ЕФВВ - 4 июля.

Напомним, в этом году количество специальностей для поступления на магистратуру, где нужно составить тестирование по технологии ВНО, выросло с 16 до 32.