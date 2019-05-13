"ЗНО в магістратуру" 2019: зросла кількість спеціальностей для тестувань

"У МОН задекларована така політика, що вступний іспит на магістратуру з іноземної мови в перспективі має робитися засобами ЗНО за усіма спеціальностями. Наразі ми з року в рік збільшуємо кількість спеціальностей, які охоплюються ЗНО. Якщо 2018-го в нас цих спеціальностей було 16, то цього року їх передбачається 32", – зазначив Рашкевич.

Він пояснив, що цьогоріч ЗНО для вступу у магістратуру складатимуть за спеціальностями найбільш кон’юнктурних галузей знань.

"Зокрема, йдеться про галузі знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Право", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини" – це вже було 2018 року. Сьогодні до цих галузей долучаються такі як "Культура і мистецтво" (крім мистецьких спеціальностей), "Богослов’я", "Управління та адміністрування", "Інформаційні технології", "Публічне управління та адміністрування", – розповів заступник Міністра.

Нагадаємо, у 2019 році вперше передбачено проведення третьої сесії ЄВІ для вступників на магістратуру, які складають іспити з іноземної мови.