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"ЗНО в магістратуру" 2019: зросла кількість спеціальностей для тестувань

"ЗНО в магістратуру" 2019: зросла кількість спеціальностей для тестувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Цього року кількість спеціальностей для вступу на магістратуру, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МОН.

"У МОН задекларована така політика, що вступний іспит на магістратуру з іноземної мови в перспективі має робитися засобами ЗНО за усіма спеціальностями. Наразі ми з року в рік збільшуємо кількість спеціальностей, які охоплюються ЗНО. Якщо 2018-го в нас цих спеціальностей було 16, то цього року їх передбачається 32", – зазначив Рашкевич.

Він пояснив, що цьогоріч ЗНО для вступу у магістратуру складатимуть за спеціальностями найбільш кон’юнктурних галузей знань.

"Зокрема, йдеться про галузі знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Право", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини" – це вже було 2018 року. Сьогодні до цих галузей долучаються такі як "Культура і мистецтво" (крім мистецьких спеціальностей), "Богослов’я", "Управління та адміністрування", "Інформаційні технології", "Публічне управління та адміністрування", – розповів заступник Міністра.

Нагадаємо, у 2019 році вперше передбачено проведення третьої сесії ЄВІ для вступників на магістратуру, які складають іспити з іноземної мови.

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