У 2019 році передбачено третю сесію ЄВІ для магістрів – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У 2019 році вперше передбачено проведення третьої сесії ЄВІ для вступників на магістратуру, які складають іспити з іноземної мови. Про це заявив під час прес-брифінгу гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров, передає УНН.
"У 2019 році вперше передбачено проведення так званої третьої сесії для вступників, які повинні складати... і можуть вступати за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або наприклад у тому випадку, якщо вони не склали його вчасно, або склали невдало", - сказав Шаров.
За його словами, точної дати, ще не визначено. Вона буде встановлена УЦОЯО фактично наприкінці серпня в залежності від конкретної ситуації.
"Проте планується, що це відбудеться восени 2019 року", - додав Шаров.
Також, третя додаткова сесія восени буде відбуватися за кошти самих вступників. Таким чином у них буде можливість вступити на контрактні місця.
Окрім того, серед цьогорічних нововведень стосовно старту реєстрації ЗНО для вступу в магістратуру: збільшення кількості спеціальностей по яких складається ЄВІ з іноземної мови; можливість для тих, хто раніше здобув спеціаліста чи магістра, вступити за результатами іспитів у ВНЗ на контрактні місця, крім спеціальності право та міжнародне право.
Нагадаємо, 13 травня розпочалась реєстрація на проходження тестування у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для бажаючих навчатись у магістратурі, вона триватиме до 3 червня.