У 2019 році передбачено третю сесію ЄВІ для магістрів – МОН

"У 2019 році вперше передбачено проведення так званої третьої сесії для вступників, які повинні складати... і можуть вступати за результатами єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або наприклад у тому випадку, якщо вони не склали його вчасно, або склали невдало", - сказав Шаров.

За його словами, точної дати, ще не визначено. Вона буде встановлена УЦОЯО фактично наприкінці серпня в залежності від конкретної ситуації.

"Проте планується, що це відбудеться восени 2019 року", - додав Шаров.

Також, третя додаткова сесія восени буде відбуватися за кошти самих вступників. Таким чином у них буде можливість вступити на контрактні місця.

Окрім того, серед цьогорічних нововведень стосовно старту реєстрації ЗНО для вступу в магістратуру: збільшення кількості спеціальностей по яких складається ЄВІ з іноземної мови; можливість для тих, хто раніше здобув спеціаліста чи магістра, вступити за результатами іспитів у ВНЗ на контрактні місця, крім спеціальності право та міжнародне право.

Нагадаємо, 13 травня розпочалась реєстрація на проходження тестування у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для бажаючих навчатись у магістратурі, вона триватиме до 3 червня.