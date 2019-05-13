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В 2019 году предусмотрено третью сессию ЕВЭ для магистров - МОН

В 2019 году предусмотрено третью сессию ЕВЭ для магистров - МОН

Киев  •  УНН

 • 16895 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В 2019 году впервые предусмотрено проведение третьей сессии ЕВЭ для поступающих в магистратуру, которые сдают экзамены по иностранному языку. Об этом заявил во время пресс-брифинга гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров, передает УНН.

"В 2019 году впервые предусмотрено проведение так называемой третьей сессии для поступающих, которые должны сдавать... и могут поступать по результатам единого вступительного экзамена по иностранному языку, или например в том случае, если они не сдали его вовремя, или сдали неудачно", - сказал Шаров.

По его словам, точная дата еще не определена. Она будет установлена УЦОКО фактически в конце августа в зависимости от конкретной ситуации.

"Однако планируется, что это произойдет осенью 2019", - добавил Шаров.

Также, третья дополнительная сессия осенью будет происходить за средства самих абитуриентов. Таким образом у них будет возможность поступить на контрактные места.

Кроме того, среди нынешних нововведений относительно старта регистрации ВНО для поступления в магистратуру: увеличение количества специальностей по которым состоит ЕВЭ по иностранному языку; возможность для тех, кто ранее получил специалиста или магистра, поступить по результатам экзаменов в вузах на контрактные места, кроме специальности право и международное право.

Напомним, 13 мая началась регистрация на прохождение тестирования в форме внешнего независимого оценивания (ВНО) для желающих учиться в магистратуре, она продлится до 3 июня.

Украинские Национальные Новости

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