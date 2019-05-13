В 2019 году предусмотрено третью сессию ЕВЭ для магистров - МОН

КИЕВ. 13 мая. УНН. В 2019 году впервые предусмотрено проведение третьей сессии ЕВЭ для поступающих в магистратуру, которые сдают экзамены по иностранному языку. Об этом заявил во время пресс-брифинга гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров, передает УНН.