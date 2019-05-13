"ВНО в магистратуру" 2019: возросло количество специальностей для тестирования
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В этом году количество специальностей для поступления на магистратуру, где нужно составить тестирования по технологии ЕГЭ, выросло с 16 до 32. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
"В Минобразования задекларирована такая политика, когда вступительный экзамен в магистратуру по иностранному языку в перспективе должен делаться средствами ВНО по всем специальностям. Сейчас мы из года в год увеличиваем количество специальностей, охватываемых ВНО. Если в 2018 у нас этих специальностей было 16 то в этом году их предполагается 32", - отметил Рашкевич.
Он пояснил, что в этом году ВНО для поступления в магистратуру будут сдавать по специальностям наиболее конъюнктурных отраслей знаний.
"В частности, речь идет об отраслях знаний "Гуманитарные науки" (кроме специальности "Филология"), "Социальные и поведенческие науки", "Журналистика", "Право", "Сфера обслуживания", "Международные отношения" - это уже было в 2018 году. Сегодня к этим областям приобщаются такие как "Культура и искусство" (кроме художественных специальностей), "Богословие", "Управление и администрирование", "Информационные технологии", "Публичное управление и администрирование", - рассказал замминистра.
Напомним, в 2019 году впервые предусмотрено проведение третьей сессии ЕВЭ для поступающих в магистратуру, которые сдают экзамены по иностранному языку.