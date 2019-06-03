Сьогодні останній день реєстрації на ЗНО в магістратуру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. В Україні у понеділок, 3 червня, завершується реєстрація для проходження вступних іспитів для вступу на навчання до магістратури. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти.
"3 червня о 18:00 завершиться реєстрація для проходження вступних іспитів для вступу на навчання до магістратури", - вказали в УЦОЯО.
Станом на 30 травня 2019 року для участі в єдиному вступному іспиті (ЄВІ) з іноземних мов зареєстровано 54 647 осіб, в єдиному вступному фаховому випробуванні (ЄФВВ) - 13 544 особи.
Реєстрацію здійснює приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі.
Вступник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листа.
Основна сесія ЄВІ відбудеться 2 липня, ЄФВВ - 4 липня.
Нагадаємо, цього року кількість спеціальностей для вступу на магістратуру, де потрібно скласти тестування за технологією ЗНО, зросла з 16 до 32.