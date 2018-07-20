Сегодня будут выбирать меру пресечения для мэра Сколе, которого поймали на взятке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 июля. УНН. Сегодня в Галицком райсуде Львова запланировано заседание по избранию меры пресечения для мэра Сколе Владимира Москаля, которого накануне повторно поймали на взятке. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Юлия Шевченко.
"Заседание будет проходить в Галицком суде Львова", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в городе Сколе во Львовской области мэра повторно поймали на взятке. 19 июля мэру Сколе сообщили о подозрении. Правоохранители задокументовалы факт получения мэром Сколе взятки в виде регистрации за его близким родственником права собственности на объект недвижимого имущества. Чиновник требовал от лица переоформить на свою мать гаражное помещение ориентировочной стоимостью 70 тыс. грн.