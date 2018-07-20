Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для мера Сколе, якого піймали на хабарі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 липня. УНН. Сьогодні у Галицькому райсуді Львова заплановано засідання щодо обрання запобіжного заходу для мера Сколе Володимира Москаля, якого напередодні повторно піймали на хабарі. Про це УНН повідомила прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.
"Засідання відбуватиметься у Галицькому суді міста Львова", - зазначили в прокуратурі.
Нагадаємо, у місті Сколе у Львівській області міського голову повторно піймали на хабарі. 19 липня меру Сколе повідомили про підозру. Правоохоронці задокументовали факт одержання Сколівським мером хараба у вигляді реєстрації за його близьким родичем права власності на об'єкт нерухомого майна. Посадовець вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис. грн.