Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для мера Сколе, якого піймали на хабарі

"Засідання відбуватиметься у Галицькому суді міста Львова", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, у місті Сколе у Львівській області міського голову повторно піймали на хабарі. 19 липня меру Сколе повідомили про підозру. Правоохоронці задокументовали факт одержання Сколівським мером хараба у вигляді реєстрації за його близьким родичем права власності на об'єкт нерухомого майна. Посадовець вимагав від особи переоформити на свою матір гаражне приміщення орієнтовною вартістю 70 тис. грн.