Сегодня на западе Украины мокрый снег и дожди

В Украине местами туманы, на дорогах гололедица.

В западных областях - мокрый снег и дожди. Ночью 0-5 мороза, днем ​​2-7 градусов тепла.

В северных областях осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 2 тепла до 3 мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.

В восточных областях - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем ​​0-4 тепла.

В центральной части - сухая погода. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​1-6 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем ​​4-11 градусов выше нуля.

Ветер в Украине юго-восточный, 7-12 метров в секунду.