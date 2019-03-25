Сегодня на украинских дорогах заработало еще 25 радаров TruCam

С понедельника, 25 марта, на украинских трассах будет работать уже 75 приборов для измерения скорости. Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

Как сообщал УНН, с 8 октября 2018 года патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме.

Напомним, 25 марта, в 17-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam.



