Сьогодні на українських дорогах запрацювало ще 25 радарів TruCam
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. З понеділка, 25 березня, в 17-ти областях України почнуть роботу ще 25 радарів TruCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.
З понеділка, 25 березня, на українських трасах працюватиме вже 75 приладів для вимірювання швидкості. Нові радари з’являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня 2018 року патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі.
Нагадаємо, 25 березня, в 17-ти областях України почнуть роботу ще 25 радарів TruCam.