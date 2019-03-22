На українських дорогах запрацює ще 25 радарів TruCam
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. З понеділка, 25 березня, в 17-ти областях України почнуть роботу ще 25 радарів TruCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.
У повідомленні зазначено, що, таким чином, з понеділка на українських трасах працюватиме вже 75 приладів для вимірювання швидкості. Нові радари з’являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.
За інформацією патрульної поліції, за час використання радарів TruCam, було складено вже 83 тисячі протоколів про перевищення швидкості.
Як повідомляв УНН, з 8 жовтня 2018 року патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі.
Варто зазначити, що за чотири місяці, сума штрафів за перевищення швидкості склала понад 9 мільйонів гривень.