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На українських дорогах запрацює ще 25 радарів TruCam

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. З понеділка, 25 березня, в 17-ти областях України почнуть роботу ще 25 радарів TruCam. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції України.

На українських дорогах запрацює ще 25 радарів TruCam

У повідомленні зазначено, що, таким чином, з понеділка на українських трасах працюватиме вже 75 приладів для вимірювання швидкості. Нові радари з’являться у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

За інформацією патрульної поліції, за час використання радарів TruCam, було складено вже 83 тисячі протоколів про перевищення швидкості.

Як повідомляв УНН, з 8 жовтня 2018 року патрульні почали працювати з радарами TruCam на дорогах України у тестовому режимі. 

Варто зазначити, що за чотири місяці, сума штрафів за перевищення швидкості склала понад 9 мільйонів гривень. 

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