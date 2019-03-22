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На украинских дорогах заработает еще 25 радаров TruCam

Киев • УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. С понедельника, 25 марта, в 17-ти областях Украины начнут работу еще 25 радаров TruCam. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Украины.

На украинских дорогах заработает еще 25 радаров TruCam

В сообщении отмечается, что, таким образом, с понедельника на украинских трассах будет работать уже 75 приборов для измерения скорости. Новые радары появятся в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

По информации патрульной полиции, за время использования радаров TruCam, был составлен уже 83 тысяч протоколов о превышении скорости.

Как сообщал УНН, с 8 октября 2018 года патрульные начали работать с радарами TruCam на дорогах Украины в тестовом режиме.

Стоит отметить, что за четыре месяца, сумма штрафов за превышение скорости составила более 9 миллионов гривен.

Украинские Национальные Новости

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