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15 марта, 19:03 • 115073 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166228 просмотра

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15 марта, 13:22 • 137724 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей

Киев • УНН

 • 7068 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 170 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня утром в КПВВ находилось на въезд и выезд такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/150; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 15/10; "Гнутово" - 25/40.

В общем за прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным, однако характеризовался определенным уменьшением.

В общем КПВВ пересекло 19,8 тысяч человек и 3,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4930 человек и 705 транспортных средств;

"Марьинка" - 5410 человек и 1125 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3995 человек и 850 транспортных средств;

"Гнутово" - 2830 человек и 680 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2680.

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