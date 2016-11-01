Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 420 автомобилей

Так, сегодня утром в КПВВ находилось на въезд и выезд такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/150; "Марьинка" - 250/170; "Новотроицкое" - 15/10; "Гнутово" - 25/40.

В общем за прошедшие сутки во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, пассажиро-транспортный поток оставался интенсивным, однако характеризовался определенным уменьшением.

В общем КПВВ пересекло 19,8 тысяч человек и 3,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4930 человек и 705 транспортных средств;

"Марьинка" - 5410 человек и 1125 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3995 человек и 850 транспортных средств;

"Гнутово" - 2830 человек и 680 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 2680.