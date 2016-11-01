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Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок

Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 420 автівок

Київ • УНН

 • 7070 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 170 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, сьогодні вранці у КПВВ перебувало на в’їзд та виїзд так кількість транспортних засобів: “Майорське” — 10/150; “Мар’їнка” — 250/170; “Новотроїцьке” — 15/10; “Гнутове” — 25/40.

Загалом протягом минулої доби в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, пасажиро-транспортний потік залишався інтенсивним, однак характеризувався певним зменшенням.

Загалом КПВВ перетнуло 19,8 тисяч осіб та 3,3 тисячі транспортних засобів:

“Майорське” — 4930 осіб та 705 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 5410 осіб та 1125 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 3995 осіб та 850 транспортних засобів;

“Гнутове” — 2830 осіб та 680 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 2680.

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