Сегодня на Втором донецком водопроводе произошел прорыв

“Сегодня в 8.35 на Втором донецком водопроводе произошел порыв. Ремонтные бригады Славянского регионального управления выехали к месту повреждения. На период выполнения ремонтных работ будет окращена подача воды городам: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск”, — указано в сообщении.

Напоминаем, КП “Компания “Вода Донбасса”, которая поставляет воду жителям Донецкой области, была частично отключена от электроснабжения. Об этом сообщила 22 мая в Отделе по коммуникациям ЗАО “ДТЭК ПЭС-Энергоуголь”. Указано, что в апреле из-за проблем “Воды Донбасса” без водоснабжения остались населенные пункты Константиновского и Торецкого района Донецкой области.